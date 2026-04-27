Salario minimo, Zabatta (AVS): Meloni lo sa che buste paga sono sotto soglia di povertà?

“Apprendo che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intende festeggiare il Primo Maggio con l’ennesimo decreto sul lavoro, un provvedimento che si preannuncia tanto vuoto e inutile quanto i precedenti. Io sarò in piazza, fianco a fianco con le lavoratrici e i lavoratori del nostro Paese, per celebrare una giornata che oggi richiede lotta e non solo memoria.”

Così Fiorella Zabatta, co-portavoce di Europa Verde e esponente di AVS, che spiega:

“Suggerisco al Governo di non perdere altro tempo in decreti fittizi: l’Italia ha un bisogno urgente di una legge sul salario minimo, perché le attuali retribuzioni sono scivolate sotto la soglia della dignità, trasformando di fatto il lavoro in una condanna alla povertà. Ma la nostra battaglia non si ferma qui. Ancora una volta ribadisco che la dignità passa per il superamento del divario di genere. Oltre al salario minimo, servono norme strutturali per garantire la reale parità salariale tra uomini e donne, unite a investimenti in servizi di welfare che supportino attivamente le lavoratrici.”

“È un vero paradosso inaccettabile: abbiamo la prima premier donna della storia repubblicana, ma sembra non preoccuparsi minimamente dei diritti delle donne che lavorano, troppo spesso schiacciate tra precariato e lavoro di cura non retribuito. Qualsiasi norma che ignori la doppia sofferenza del mondo del lavoro femminile sarà del tutto inadeguata. Per questo sarò in prima linea per difendere con forza i diritti di tutte e tutti noi.” Conclude Zabatta