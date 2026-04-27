A caccia nell’area protetta del Parco: assolti due uomini di Caposele

CAPOSELE- Assolti “perché il fatto non costituisce reato” dall’ accusa di introduzione di armi in area protetta ed esercizio abusivo della caccia. Fatti avvenuti nel dicembre del 2023 nel territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini. Questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Avellino nei confronti di due uomini di Caposele, difesi di fiducia dal penalista Carmine Ruggiero. Entrambi erano stati denunciati e mandati a processo anche alla luce del fatto che furono ripresi dalle telecamere e i due furono trovati con fucili, canile e cinghiali uccisi. La difesa aveva prodotto in aula una serie di sentenze, tra cui quella riferita per un fatto analogo avvenuto nel territorio del Parco Regionale del Partenio. In buona sostanza la tesi è che per conoscere i confini e le aree protette dei Parchi Regionali non basta la cartografia ma è necessaria una tabellonistica precisa. Ed e’ altamente probabile, visto che si tratta dell’unico motivo, che questa sia stata la causa dell’assoluzione dei due..