Sal Da Vinci per il Ferragosto in musica di Avellino

Non mancherà la musica in questo Ferragosto last-second organizzato in città. La sindaca Laura Nargi, insieme alla sua amministrazione e agli uffici di Piazza del Popolo, è in trattativa per portare sul palco che sarà allestito a Piazza Libertà l’artista partenopeo Sal Da Vinci.

Reduce da un tour in Campania e dal successo della sua hit estiva Rossetto e Caffè, l’artista molto legato all’Irpinia e in particolare alla comunità di Grottolella si esibirà la sera del 17 agosto. Il 16, invece, è in programma in centro lo spettacolo itinerante degli artisti di strada, mentre andando sempre più a ritroso per il giorno di Ferragosto è confermato lo spettacolo di droni luminosi a Piazzale Degli Irpini, dove è stato allestito anche il Luna Park per i più piccoli. All’appello mancano solo le coreografie luminose-musicali che saranno allestite lungo Corso Vittorio Emanuele e a Via Nappi.