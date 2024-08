Guasti e riduzioni: mancherà l’acqua anche nella Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi. Lo comunica sul proprio sito web l’Alto Calore Servizi. Sant’Angelo dei Lombardi – Casa Di Reclusione – Si Comunica – si legge in una nota – che a seguito del verificarsi di forti assorbimenti idrici sarà effettuata la sospensione idrica dalle ore 22.00 del 11.08.2024 fino alle ore 06.00 del 12.08.2024. Inoltre si precisa che a seguito dei citati assorbimenti idrici ai serbatoi, si potranno verificare disfunzioni idriche per le zone alte. L’ente idrico di Corso Europa invita la popolazione a contenere i consumi per evitare disfunzioni nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione alle utenze.

Sospensioni notturne dell’erogazione idrica, per i medesimi motivi, anche a Taurasi, Nusco, Castelvetere sul Calore, Sturno, Frigento e Villamaina. Infine a Villanova del Battista e a Zungoli, a causa della rottura sulla condotta adduttrice DN 200mm in Agro di Villanova del Battista, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel pomeriggio.