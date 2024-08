Sagra della Frutta Secca a Casola Appuntamento con lo spaghetto “che nocell”

CASOLA DI DOMICELLA Volete mangiare un piatto della tradizione che da 36 anni conquista il palato dei visitatori e valorizza un prodotto tipico dell’Irpinia? Allora non potete perdervi le ultime due serate della Sagra della Frutta Secca di Casola di Domicella. Questa sera appuntamento con le tradizionali pietanze che caratterizzano l’evento organizzato nella frazione di Casola e con il piatto per antonomasia dell’evento, realizzato con una quota di produzione delle decine di ettari di nocciole per gustare lo “spaghetto ca nucell”. A conquistare i visitatori, non solo a Casola, ma anche negli eventi dove viene coinvolto il gruppo della Sagra c’è sempre il piatto della tradizione. E così sarà anche per il trentaseiesimo anno consecutivo. Ma non mancheranno anche altri piatti tipici, come le polpette della nonna e la trippa al sugo. Spazio anche ai giochi per i più piccini e alla musica. Insomma, un evento a cui non si può mancare.