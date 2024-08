Concerto all’alba ai piedi del Castello Spettacolo a Lauro con Rita Ciccarelli

LAURO- Volete provare un risveglio ai piedi del Castello Lancellotti e nella cornice di Palazzo Pignatelli con uno sfondo caratterizzato dal Convento di Sant’Angelo ascoltando le note di Rita Ciccarelli e di Flowin Gospel. Allora domani mattina alle cinque e trenta potrete realizzare questo desiderio. In questo orario, prima che spunti il sole, infatti, il Comune di Lauro insieme al Mondo che Vorrei, organizzano il “Concerto all’Alba”. Sara’ uno degli ultimi eventi estivi che chiuderanno il cartellone organizzato dall’amministrazione comunale. Un prestigioso coro di contemporary gospel con la strepitosa cantante solista capace di stupire con un ricco repertorio di brani per emozionare e stupire coloro che si sceglieranno di alzarsi all’alba per partecipare all’evento.