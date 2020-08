Sabino Basso asso nella manica di De Luca e “Campania Libera”

Alpi – “Crepi il lupo”. Si conclude così un veloce scambio di messaggi tramite i quali Sabino Basso, imprenditore molto noto non solo in Irpinia, past President di Confindustria Avellino e di Confindustria Campania, ci conferma quanto aveva “lanciato”, in maniera ancora dubitativa, “Orticalab”. E’ certo, Basso sarà candidato al Consiglio regionale al fianco del Governatore De Luca, tra le fila della lista Campania Libera.

La proposta gli è arrivata direttamente dal Governatore e lui ha subito accettato l’invito. “E’ un uomo del fare, lo apprezzo molto”, dichiara Basso a “Il Mattino”. Le aree interne, con uno sguardo particolare alle politiche industriali, saranno tra i leit motiv della campagna elettorale del candidato Basso, noto non solo come imprenditore, ma anche maratoneta: ha partecipato anche alla maratona di New York. Per lui, dunque, inizia una nuova sfida. Al “Mattino”: “Faccio ancora 50 chilometri di corsa alla settimana”.