Sabato potrebbe arrivare la prima neve: da domani venti freddi in Irpinia

AVELLINO- La prima nevicata di stagione? Secondo le previsioni dell’Osservatorio Metereologico di Montevergine potrebbe arrivare gia’ nel fine settimana. Il condizionale e’ d’obbligo, anche se e’ certo che da domani la temperatura e’ destinata a scendere. “Con i 5.8 mm caduti quest’oggi, il quantitativo di pioggia annuale all’Osservatorio ha raggiunto i 1400 mm- si legge sulla pagina dell’ Osservatorio-Domani entreranno in scena venti freddi dai quadranti settentrionali, che sabato potrebbero portare con sè la prima nevicata della stagione 2024/25”. Infatti le previsioni di sabato parlano di “: si prevedono condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili fenomeni intermittenti, più diffusi in mattinata. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 900-1000 metri.. Temperature: in ulteriore calo. Venti: settentrionali, moderati o tesi, con raffiche di burrasca o burrasca forte nelle aree appenniniche’.