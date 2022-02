Sabato al “Partenio – Lombardi” Avellino-Catania: il mercato chiude prima. Lo ha disposto il sindaco Gianluca Festa con un’ordinanza firmata in mattinata. La partita di calcio, valevole per il campionato nazionale di serie C, è in programma

alle 14.30. La Questura di Avellino ha rilevato la necessità di evitare commistioni tra l’ingresso dei tifosi e le attività del mercato bisettimanale.

Per questo motivo, Festa ha diposto la chiusura anticipata alle ore 12.30 delle attività mercatali, con il conseguente sgombero dei posteggi del mercato bisettimanale di “Campo Genova” presso lo stadio comunale “A. Lombardi”, per la sola giornata di sabato 26 febbraio.