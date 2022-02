Grottaminarda, si dimettono in 8: sospeso il consiglio comunale. Il provvedimento è stato emesso dal Prefetto di Avellino, Paola Spena, quest’oggi. E’ stato nominato contesualmente commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento avviata, il viceprefetto Rosanna Gamerra.