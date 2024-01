Sabato ad Avellino “Cantiere delle Idee”: incontro sull’Irpinia e aree interne

“Cantiere delle Idee“ il titolo dell’incontro che si terrà sabato 3 Febbraio 2024 alle ore 17:00 presso la Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino.

Sarà presente la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone ad incontrare cittadini, Associazioni, forum territoriali.

Il Cantiere delle Idee è un laboratorio territoriale dedicato ad ascoltare i bisogni della comunità e sviluppare proposte legislative e iniziative politiche efficaci. Un’opportunità per partecipare attivamente alla vita politica e contribuire allo sviluppo della nostra comunità. Non sarà solo un dialogo, ma un momento di interazione aperta e costruttiva. Ogni partecipante avrà l’opportunità di essere protagonista, condividendo idee e prospettive. È l’occasione perfetta per creare un ponte tra politica e cittadini, favorire una comunicazione diretta e costruire insieme il futuro della nostra comunità.

Inoltre prenderanno parte all’evento: l’On.Michele Gubitosa, Membro della Camera dei Deputati e Vicepresidente del M5S, Vincenzo Ciampi, Consigliere Regionale M5S, Maura Sarno, Delega in materia di Legalità e Sicurezza – Ufficio di Gabinetto Presidenza Provincia di Avellino per il M5S, Ferdinando Picariello, Consigliere Comunale del M5S ad Avellino.