Sabato a Venticano incontro formativo contro le truffe agli anziani

Il Comune di Venticano in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e le Forze dell’Ordine, ha organizzato un incontro formativo dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani. L’incontro, intitolato “Truffe agli anziani”, si terrà sabato 15 marzo alle ore 17:00 nella Sala Consiliare del Comune di Venticano.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui rischi legati alle truffe, in particolare quelle che colpiscono gli anziani. Durante l’incontro, saranno forniti utili strumenti per riconoscere i segnali delle truffe più frequenti e per imparare a difendersi da tali raggiri.

Durante l’incontro interverranno: Arturo Caprio, Sindaco di Venticano, Maurizio Sena, Consigliere con delega alla Terza Età e Anziani, Giusy Iachetta, Assessore agli Affari Generali, Capitano Raffaele Falginella, Comandante della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano e Luogotenente C.S. Gianluca Fallarino, Comandante della Stazione Carabinieri di Dentecane.

L’invito è rivolto a tutti gli anziani della comunità, affinché possano apprendere tecniche e consigli utili per affrontare al meglio queste situazioni.