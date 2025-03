Controlli a tappeto dei Carabinieri in Irpinia: fioccano denunce e proposte per foglio di via

In linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue l’attività di controllo da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino con l’effettuazione di servizi mirati, soprattutto nei comuni e nelle fasce orarie maggiormente esposte, finalizzati alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio e soprattutto al contrasto delle attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, la scorsa notte, le Compagnie Carabinieri di Mirabella Eclano, Solofra, Baiano ed Avellino, hanno eseguito mirati servizi notturni di controllo del territorio, impiegando complessivamente 10 equipaggi.

Attraverso la predisposizione di circa 40 posti di controllo, i militari hanno proceduto a controllare gli occupanti di centinaia di veicoli ed a deferire in stato di libertà:

· per gestione e trasporto illeciti di rifiuti pericolosi e non, possesso ingiustificato di strumenti atto allo scasso ed uso di atto falso, una coppia di cittadini di origini rumente, da tempo noti alle Forze dell’Ordine, fermati a Sant’Angelo all’Esca mentre viaggiavano a bordo di furgone dotato di targhe polacche, ma risultato regolarmente immatricolato in Italia. Il veicolo, così come l’intero carico di rifiuti ferrosi ed i documenti esibiti, sono stati sottoposti a sequestro penale;

· per guida in stato di ebrezza, un operaio 23enne di Torre le Nocelle, fermato a Montemiletto mentre guidava con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge;

· per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due noti pregiudicati, trovati in possesso di 10 flaconi di metadone non tracciabili e verosimilmente destinati ad essere ceduti a terzi. Il conducente della vettura, intercettata nel comune di Candida, è stato inoltre denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro immediato della patente di guida ed il sequestro amministrativo dell’auto.

Sempre a Montemiletto, infine, un 23enne di Mirabella Eclano è stato segnalato alla competente Prefettura per uso di sostanze stupefacenti poiché, dopo una perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish.

Complessivamente sono state quattro le persone proposte per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

L’attenzione delle donne e degli uomini dell’Arma dei Carabinieri verso ogni manifestazione di illegalità resta costantemente alta verso ogni tipologia di reato.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino invita la cittadinanza a collaborare attivamente nella prevenzione dei reati, segnalando tempestivamente al “112” ogni situazione sospetta o comportamenti anomali: la sicurezza del territorio è un obiettivo comune, raggiungibile grazie alla sinergia tra Forze dell’Ordine e cittadini.