Sabato 24 febbraio ad Avellino sit-in animalista ed ambientalista

Sabato 24 febbraio alle ore 16:00 ad Avellino presso Piazza Biagio Agnese si svolgerà un sit – in animalista ed ambientalista ad Avellino e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Si ricorda che, in caso di pioggia, l’evento si svolgerà comunque presso il salone della Misericordia di Avellino, via Tagliamento.

Sarà un’occasione per sensibilizzare e condividere idee in un momento cruciale in cui troppo spesso si sente parlare di maltrattamenti e uccisioni degli animali e danni all’ambiente.