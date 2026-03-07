Russo regala i tre punti all’Avellino e manda in delirio il Partenio Lombardi

Dopo una grande gara l’Avellino riesce a portare a casa i primi tre punti dell’era Ballardini. La formazione biancoverde però ha fatto penare fino alla fine i tifosi biancoverdi visto che la partita si era incanalata sullo 0 a 0 ma in zona cesarini è stato Raffaele Russo con un gran goal a portare i tre punti all’Avellino che quindi può respirare.

Sotto il profilo del gioco la più bella partita dell’anno per Patierno e compagni che con il modulo schierato da Ballardini hanno fatto capire al Padova che oggi sarebbe stata dura. Ma alla mole di gioco è mancato il goal che non arrivava. E proprio quando tutti si rassegnavano allo 0 a 0 ci ha pensato Russo con un perfetto tiro da dentro l’area a fulminare il portiere padovano. Una rete che ha fatto esplodere lo stadio e ha permesso all’Avellino di conquistare tre punti fondamentale in chiave salvezza.

Buon esordio di Armando Izzo che è stato un vero e proprio trascinatore per la sua squadra lottando da vero leone. Ora l’Avellino nel prossimo turno è atteso dallo scontro salvezza contro l’Entella a Chiavari.