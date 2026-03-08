Referendum, Gratteri: perche’ nessuno parla dei costi dei due Csm e dell’Alta Corte?

NAPOLI- “VI tranquillizzo. In un anno, rispetto agli anni passati, abbiamo definito 6500 fascicoli rispetto a quando io non ero a Napoli. Seimilacinquecento fascicoli. C’erano 22 rogatorie nel mondo, adesso ne abbiamo fatto 68. Quindi state tranquilli che io dormo poche ore al giorno, dormo quattro ore e mezza”. Cosi’ il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri ha voluto “rassicurare” quanti hanno dei dubbi sul fatto che sia spesso in TV e non sia conciliabile o sia tempo sottratto al suo lavoro da capo di una delle Procure più grandi d’Italia, quella di Napoli. Ospite di “In altre parole” di Massimo Gramellini, il magistrato ha smontato una degli esempi più in voga nell’area dei sostenitori del Si’ al Referendum, rispondendo ad una domanda sul ruolo del pm con il Si’ alla Riforma: quando Di Pietro dice che con questa Riforma i pm saranno più forti e autonomi? La domanda al magistrato. E Gratteri risponde: “Il pubblico ministero non deve fare il sollevatore di pesi in una palestra. Vogljo un pubblico ministero sereno, un pubblico ministero tranquillo, che deve ragionare da giudice, anche nella fase delle indagini preliminari. Perche’ quando vi vengono a raccontare qui la storiella della partita di calcio, quando vi dicono che il giudice e’ l’arbitro, l’avvocato e’ una squadra e il pubblico ministero un’altra squadra, non e’ vero. Perche’ il pubblico ministero ha l’obbligo di cercare le prove a favore dell’indagato. Cosa che non ha l’avvocato. L’avvocato non ha l’obbligo di portare, se c’è ne ha, prove contrarie al suo cliente. Non siamo una squadra di calcio che gioca con le stesse regole. Queste storielle che possono essere anche suggestive, che possono impressionare i non addetti ai lavori, i non laureati in Giurisprudenza, devono essere spiegate alla gente”. Nell’ intervento su La7 Gratteri chiede anche “questi soldi per due Csm e una Alta Corte, quello attuale costa 47 milioni e quindi dovremmo moltiplicare per tre, più due edifici nell’area di Roma. Questi soldi da dove li prendiamo? E li togliamo da dove? Li togliamo dalle intercettazioni telefoniche? Dalle assunzioni dei dipendenti o dal miglioramento del processo penale telematico, dato che ancora non funziona e sono stato spesi tre milioni. Ce lo devono dire. Perche’ di queste cose nessuno ne parla”.