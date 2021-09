Attualità “Ruote nella Storia”, da Summonte parte il primo raduno irpino targato Aci 10 Settembre 2021

Da Summonte, tra i “I Borghi più Belli d’Italia”, parte il primo raduno irpino di “Ruote nella Storia”. Promosso da Automobile Club d’Italia insieme ad Aci Storico, l’evento espositivo che si preannuncia tra i più importanti della regione è organizzato dall’Automobile Club di Avellino e punta a valorizzare l’eredità culturale dell’automobilismo d’epoca avellinese nello scenario di uno dei “Borghi più belli d’Italia”.

L’appuntamento è domenica 19 settembre in piazza Alessio De Vito a Summonte dalle ore 9, per poi far rombare i motori delle quattro ruote sino al Santuario di Montevergine dove l’arrivo è previsto per le ore 12.

Per famiglie, bambini e appassionati sarà possibile ammirare le auto in esposizione a Summonte fino alle ore 11 poi il convoglio di auto storiche si muoverà per via borgonuovo fino raggiungere il Santuario mariano. Anche aMontevergineavrà luogo una mostra statica delle vetture, che potranno essere ammirate da appassionati e curiosi. È prevista, quindi, una visita guidata al Museo per i team delle auto storiche.

L’evento sarà, come di consueto, seguito dalle telecamere di ACI Storico Magazine, che racconterà fedelmente anche questa tappa di “Ruote nella Storia” nel reportage che andrà in onda su Automoto TV, altre emittenti areali e numerose web tv.

Le iscrizioni delle auto storiche sono a numero chiuso e riservate ai soci Aci sino alle ore 14 del 13 settembre.