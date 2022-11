Rubano in un centro commerciale di Atripalda, due ventenni nei guai. Le donne, entrambe di origini straniere e domiciliate in un campo nomadi di Napoli, sono state denunciate per furto aggravato dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino.

Una pattuglia, impegnata in un normale servizio di perlustrazione, è intervenuta presso un esercizio commerciale di Atripalda dove era stata segnalata la presenza delle due donne, le quali si aggiravano nell’esercizio con atteggiamenti sospetti.

Bloccate e sottoposte a perquisizione, sono state trovate in possesso di varie confezioni di prodotti per la cura della persona e altri articoli appena sottratti dall’interno del negozio. La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto e le due presunte responsabili del furto, già note per analoghi reati, deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel comune, le stesse sono state proposte per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.