“Ruba” energia elettrica: denunciato 60enne di Zungoli dai carabinieri. L’uomo ha effettuato un allaccio abusivo nella sua abitazione, bypassando il contatore dell’energia elettrica e collegando l’impianto domestico direttamente alla rete pubblica, per non pagare le bollette.

Per il 60enne è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di “Furto aggravato”.