Rottura della condotta idrica a Pesco Sannita: disservizi nei Comuni di Reino e Monteleone

Alto Calore Servizi S.p.A. informa che, a causa di un’improvvisa rottura di una condotta adduttrice verificatasi nel territorio comunale di Pesco Sannita, il servizio idrico risulta attualmente sospeso nei Comuni di Reino e Pesco Sannita (Monteleone).

I tecnici dell’azienda sono già al lavoro per la riparazione del guasto e il ripristino del servizio è previsto nel corso del pomeriggio. Tuttavia, al fine di consentire il regolare approvvigionamento idrico per la giornata di domani, potrebbe rendersi necessaria una chiusura programmata dell’erogazione nei Comuni interessati dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, venerdì 6 del corrente mese.

Al momento della riapertura del flusso idrico, si segnala la possibile presenza di fenomeni temporanei di torbidità dell’acqua, che non ne compromettono la potabilità. In via precauzionale, si consiglia agli utenti di lasciar scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti fino alla completa eliminazione di eventuali residui.

Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà a fornire ulteriori aggiornamenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e il canale social Facebook. Per situazioni di improrogabile ed effettiva necessità, è inoltre attivo il Numero Verde 800 954 430.