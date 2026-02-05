A Grottolella raccolta solidale per gli amici a quattro zampe

Il Comune di Grottolella, in collaborazione con le volontarie, i volontari e i gruppi di volontariato attivi sul territorio comunale, organizza la prima Raccolta solidale per animali randagi, un’iniziativa dedicata alla tutela e al benessere degli amici a quattro zampe.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio presso i locali del Comune, secondo le modalità e le indicazioni riportate sulla locandina ufficiale. L’iniziativa rappresenta un importante momento di partecipazione e sensibilizzazione, volto a sostenere concretamente le attività di contrasto al randagismo e di assistenza agli animali in difficoltà.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali o contattare il Vice Sindaco, dott. Marco Grossi.

L’Amministrazione comunale coglie l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento a tutte le volontarie e a tutti i volontari che collaborano costantemente con il Comune nella tutela degli animali e nella lotta al randagismo. Grazie al loro impegno e alla loro dedizione, si stanno ottenendo risultati significativi e concreti in questo settore, a beneficio dell’intera comunità.