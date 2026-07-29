Rottamazione quinquies, a Morra De Sanctis la minoranza consiliare richiede l’adesione

La minoranza consiliare, aderente al gruppo “Impegno e responsabilità per Morra” con nota del 26.07.2026 ha sollecitato il Sindaco affinché il comune di Morra aderisca alla “rottamazione quinquies” delle cartelle dei carichi la cui riscossione è stata affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo 01.01.2000-

31.12.2023, il cui termine è attualmente previsto per il giorno 31 del corrente mese di luglio a seguito dell’istanza di proroga promossa dall’A.N.C.I. di cui il nostro Sindaco è membro. La misura, prevista nella Legge n. 63/2026, consentirebbe ai cittadini di Morra di risparmiare gli oneri accessori conseguenti ad eventuali accertamenti sui tributi comunali.

Naturalmente la misura porterebbe un piccolo sollievo ai tanti cittadini che in questo periodo sono chiamati a versare imposte e tasse quali IMU, TARI, addizionali IRPEF 2025 e 2026 ed eventuali oneri conseguenti ad accertamenti in corso.