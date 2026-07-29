Bilancio Regione, PD: “Rientro dal disavanzo con netto anticipo, frutto di anni di buon governo che prosegue con Fico”

L’uscita anticipata di 12 anni dal rientro dal disavanzo accumulato del bilancio regionale è il frutto di un lavoro serio e costante, portato avanti in dieci anni di Governo di centrosinistra con l’ex presidente Vincenzo De Luca, che ha saputo tenere i conti in ordine senza mai smettere di investire nella crescita e nella tenuta sociale della Campania. Allo stesso tempo va riconosciuto al Presidente Roberto Fico il merito di aver raccolto questo lavoro con serietà e senso di responsabilità istituzionale, avviando anche un piano di investimenti concreto per i territori con le risorse liberate” – è quanto dichiarano Maurizio Petracca, capogruppo Pd in Consiglio Regionale, Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico, e Mario Casillo, vicepresidente della giunta regionale della Campania, dopo l’approvazione in consiglio regionale del Disegno di Legge “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 e Variazione di bilancio della Regione Campania”.

“Un percorso di risanamento passato anche attraverso scelte non scontate: dagli accordi costruiti con altre Regioni al ricorso alla Corte Costituzionale, che ha riconosciuto la disparità di trattamento riservata alla Campania nella gestione degli accantonamenti di bilancio rispetto ad altre realtà del Paese. Scelte coraggiose, che oggi restituiscono i loro frutti. Come Partito Democratico rivendichiamo con orgoglio questo risultato, che è di tutta la comunità regionale prima ancora che di una parte politica. E continueremo a lavorare, insieme al Presidente Fico e alla Giunta regionale, perché le risorse liberate si traducano rapidamente in servizi sempre più avanzati e opportunità concrete per i cittadini campani” – concludono gli esponenti dem.