Provincia Rotondi nell’elenco dell’associazione nazionale “I Paesi più Sostenibili d’Italia” 20 Agosto 2021

Continua l’attività della nostra rete con l’adesione del Comune di Rotondi – esordisce il Presidente Nazionale, Pino Vitale – un’opportunità per un territorio delle aree interne dell’Irpinia che, in linea con gli obiettivi sostenibili dell’Agenda 2030, vuole rafforzare un percorso di sviluppo sostenibile, valorizzando sia l’ecosistema esistente sia le progettualità in corso.

Dopo un percorso di valutazione durato qualche mese,

Continua l’attività della nostra rete con l’adesione del Comune di Rotondi – esordisce il Presidente Nazionale, Pino Vitale – un’opportunità per un territorio delle aree interne dell’Irpinia che, in linea con gli obiettivi sostenibili dell’Agenda 2030, vuole rafforzare un percorso di sviluppo sostenibile, valorizzando sia l’ecosistema esistente sia le progettualità in corso.

Dopo un percorso di valutazione durato qualche mese, Rotondi viene inserito nell’elenco dell’Associazione Nazionale “I Paesi più Sostenibili d’Italia”, con lo scopo di dare alla Pubblica Amministrazione un supporto al raggiungimento dell’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030, ovvero rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, ma non solo; si vuole andare a rafforzare il ruolo di riferimento nell’area del Partenio come punto di partenza di percorsi di valorizzazione del parco e dell’ecosistema naturale dell’area interna.

Questa è una grande opportunità per i piccoli comuni – afferma il Sindaco, Dott. Antonio Russo, – per essere parte di un sistema di promozione non solo legato al tema della cultura e della valorizzazione del patrimonio, ma anche di promozione e valorizzazione delle scelte di sviluppo della comunità di Rotondi e dell’ambiente costruito.

Insieme all’Associazione, il Comune pone il primo tassello per un percorso di rafforzamento degli elementi sostenibili, come il sistema di illuminazione a led e impianto fotovoltaico di 50kW, le aree di verde attrezzato, percorsi pedonali naturali e manifestazioni artistiche contemporanee, elementi che contribuiscono a rendere la città più vivibile ma soprattutto che danno la possibilità di orientare lo sviluppo futuro.

Come ogni Paese, Rotondi sarà dotato di cartellonistica stradale recante l’indicazione di “Paese Sostenibile” al suo ingresso nonché indicazioni stradali ai vari ingressi.

”, con lo scopo di dare alla Pubblica Amministrazione un supporto al raggiungimento dell’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030, ovvero rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, ma non solo; si vuole andare a rafforzare il ruolo di riferimento nell’area del Partenio come punto di partenza di percorsi di valorizzazione del parco e dell’ecosistema naturale dell’area interna.

Questa è una grande opportunità per i piccoli comuni – afferma il Sindaco, Dott. Antonio Russo, – per essere parte di un sistema di promozione non solo legato al tema della cultura e della valorizzazione del patrimonio, ma anche di promozione e valorizzazione delle scelte di sviluppo della comunità di Rotondi e dell’ambiente costruito.

Insieme all’Associazione, il Comune pone il primo tassello per un percorso di rafforzamento degli elementi sostenibili, come il sistema di illuminazione a led e impianto fotovoltaico di 50kW, le aree di verde attrezzato, percorsi pedonali naturali e manifestazioni artistiche contemporanee, elementi che contribuiscono a rendere la città più vivibile ma soprattutto che danno la possibilità di orientare lo sviluppo futuro.

Come ogni Paese, Rotondi sarà dotato di cartellonistica stradale recante l’indicazione di “Paese Sostenibile” al suo ingresso nonché indicazioni stradali ai vari ingressi.