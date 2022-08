Rotondi: “La dichiarazione di D’Agostino mi inorgoglisce profondamente”

“Ringrazio l’on. Angelo D’Agostino per la dichiarazione di sostegno che ieri ha diffuso e che mi inorgoglisce profondamente”. Lo dichiara Gianfranco Rotondi, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Avellino in quota Centrodestra.

“Conosco le chiavi di lettura della politica: sul piano locale l’amico Angelo è valutato per i suoi successi imprenditoriali e il suo impegno politico è visto come un impegno secondario. Io invece l’ho conosciuto nell’impegno parlamentare e ho apprezzato la severità con cui svolgeva una funzione che tanti altri – diciamolo francamente – considerano più un onore che un onere.

In quella piccola comunità che è Montecitorio, D’Agostino ha una stima unanime. Avrei sostenuto con entusiasmo il suo rinnovato impegno elettorale, e sono molto lieto del suo gesto pubblico. E’ la prima e non la sola risposta al mio appello per la ricomposizione di una comunità” conclude Rotondi in una nota stampa.