Rotondi e Matera domenica nella Valle Caudina. Il sostegno di Primavera Meridionale al centrodestra

L’associazione metapolitica Primavera Meridionale, dopo un periodo di confronto e radicamento territoriale che, partendo dalla provincia di Avellino ha portato all’apertura di sedi nel Lazio, in Puglia ed in Sicilia, si appresta ora a partecipare attivamente alla campagna elettorale per le elezioni politiche a sostegno del centrodestra, suo alveo di appartenenza naturale.

Il momento storico, di estrema delicatezza e fermento, ci impone un impegno e un contributo fattivo, al fine di coinvolgere quanto più è possibile la cittadinanza in questo appuntamento elettorale, che presagisce un cambio di scenario epocale per la provincia e per tutto il Paese.

Tra gli eventi promossi dall’associazione ci sarà un incontro pubblico previsto per domenica 11 alle ore 19:00 nell’aula consiliare di San Martino Valle Caudina, che vedrà la presenza dell’On. Gianfranco Rotondi, candidato alla Camera per la coalizione di centrodestra nel collegio uninominale di Avellino, e del sindaco Domenico Matera, candidato al Senato per Fratelli D’Italia nel collegio plurinominale AV-BN.