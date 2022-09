Politiche, domani l’incontro dei candidati irpini Pd al teatro Colosseo di Baiano

È in programma per domani, martedì 6 settembre, con inizio alle ore 18.00, presso il Teatro Colosseo di Baiano, l’incontro con i candidati irpini del Partito Democratico per le Politiche del 25 settembre prossimo. “La giusta direzione” è il titolo dell’appuntamento che rappresenta un incontro di zona al quale parteciperanno i segretari di circolo e gli amministratori del Partito Democratico dell’intero Mandamento Baianese.

Interverranno Nello Pizza, segretario provinciale del Partito Democratico di Avellino, Costantino Giordano, sindaco di Monteforte Irpino, Carmine De Fazio, presidente della Comunità Montana Partenio Vallo Lauro Baianese, Rizieri Buonopane, presidente della Provincia di Avellino, Rosetta D’Amelio e Caterina Lengua, entrambe candidate alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Avellino-Salerno, Carlo Iannace, candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale Avellino – Benevento, e Maurizio Petracca, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Avellino.

L’appuntamento sarà moderato da Michele Pepe, componente della segreteria provinciale del Pd, e da Silvana Acierno, componente della direzione provinciale del Partito Democratico di Avellino.