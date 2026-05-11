Rosanna Sirignano si candida per una città aperta al mondo, costruita con le persone

Rosanna Sirignano entra ufficialmente nella lista Avellino Città Pubblica come candidata al Consiglio Comunale. Una scelta che porta con sé il peso di esperienze maturate tra la Germania, il Medio Oriente e il Nord Africa, e la determinazione di chi sceglie di tornare a casa non per nostalgia, ma per costruire.

“Ho vissuto in mondi diversi, ho imparato lingue, culture, modi di stare insieme. Ma è qui, ad Avellino, che voglio mettere a frutto tutto questo,” spiega Sirignano. Dalla Germania porta la cultura della pianificazione strategica e dell’efficienza amministrativa; dal mondo arabo, il senso profondo della collettività e dell’accoglienza. Due eredità che, nella sua visione, non sono in contrasto ma si integrano in un progetto politico concreto. Il programma che porta in lista ruota attorno a tre priorità: servizi che funzionano, a partire dal trasporto pubblico; salute come diritto collettivo, con una particolare attenzione alla salute delle donne; cultura accessibile a tutte e tutti, non riservata a pochi o filtrata da logiche di appartenenza. La scelta di Avellino città Pubblica non è casuale. “Non vogliamo una gestione fatta di interessi personali – afferma Sirignano – ma trasparenza e partecipazione vera. Le decisioni devono essere prese con le cittadine e i cittadini, non sopra le loro teste.”

La candidatura porta anche una voce in più sulla dimensione internazionale e solidale della politica locale. “Vogliamo una città aperta al mondo, che non abbia paura di schierarsi contro le ingiustizie – da qui fino a Gaza.” Rosanna Sirignano porta nella lista Avellino città pubblica una prospettiva rara: quella di chi è partita, ha guardato il mondo con occhi curiosi, e ha scelto di tornare. Non per rassegnazione, ma per convinzione.