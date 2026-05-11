Polizia, nominato il nuovo dirigente della Squadra Mobile, il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione e il Dirigente della Divisione Anticrimine

Con provvedimento del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza da oggi si è insediato alla guida della Squadra Mobile della Questura di Avellino il Vice Questore Aggiunto Dott. Antonio Concas.

Il Dott. Concas, accolto dal Questore della provincia di Avellino, succede al Dott. Aniello Ingenito che, promosso Primo Dirigente, ha assunto la responsabilità della locale Divisione Anticrimine. Il nuovo capo della Squadra Mobile proviene dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pompei e vanta un’esperienza nel settore investigativo. In precedenza ha prestato servizio presso la Questura di Napoli dirigendo la sezione dei “Falchi” della Squadra Mobile.

Contestualmente è stato nominato il nuovo Dirigente dell’Ufficio Immigrazione. Si tratta del funzionario Dott. Davide Ruocco che ha frequentato il 113° corso bis per Vice Commissari presso la Scuola Superiore della Polizia di Stato.

Da oggi lasciano la Questura di Avellino il Dirigente dell’Ufficio Personale, il Vice Questore Dott. Alessandro Salzano, trasferito alla Questura di Asti e il Dirigente del Commissariato P.S. di Cervinara, Vice Questore Dott. Michele Lauritano, trasferito alla Questura di Napoli.

Il Questore della provincia di Avellino, Dr. Pasquale Picone, ha formulato ai dirigenti e funzionari interessati i migliori auguri di buon lavoro per i nuovi incarichi affidati.