Rosa Chemical infiamma piazza Libertà: “Abbiamo spaccato tutto”

In una Piazza Libertà stracolma di fan, Rosa Chemical ha dato via all’Avellino Summer Festival 2023 con una performance indimenticabile.

Con la sua presenza carismatica e la sua voce coinvolgente, ha animato la piazza avellinese trasformandola in una vera e propria arena musicale. “Abbiamo spaccato tutto, una delle più belle date che ho fatto fino adesso. Bellissima piazza, tantissima energia,” ha dichiarato l’artista dopo il concerto, rivelando il suo entusiasmo per l’accoglienza e la partecipazione del pubblico.

Dalle prime note della serata, l’energia è stata elettrizzante, con l’opening act di Zorah e di Nuova Generazione (Frada, Joseph, Agon). La serata è stata trasmessa in diretta su Rai Radio 1, media partner della manifestazione, con l’intervento dell’Assessore alle Politiche Giovanili e agli Eventi Stefano Luongo. La performance di Rosa Chemical ha segnato un avvio trionfale per l’Avellino Summer Festival 2023, promettendo un’estate di grande musica e intrattenimento di alto livello per Avellino.

Questa incredibile notte è stata solo l’apertura di quello che promette di essere l’evento musicale dell’estate. Il 28 luglio, presso la Clubhouse allestita in Piazza Libertà, sarà tenuta la conferenza stampa di presentazione del festival. Durante l’evento, sarà svelato il cartellone estivo completo, con la presentazione di tutti gli artisti che si esibiranno nelle settimane a venire.