Multe fino a 500 euro per chi spreca l’acqua: l’ordinanza del sindaco Festa

Limitazioni all’uso dell’acqua su tutto il territorio di Avellino.

L’ordinanza del sindaco Gianluca Festa specifica che, considerata la carenza idrica che si manifesta endemicamente in corrispondenza dei periodi estivi e la nota con la quale Alto Calore Servizi S.p.A. ha invitato le amministrazioni comunali a emettere ordinanze tese all’uso razionale della risorsa idrica, al fine di evitarne sprechi o usi impropri invita la cittadinanza a un uso razionale e corretto dell’acqua, al fine di evitare inutili sprechi.

Per questo fino a fine agosto vige il divieto di prelievo e consumo di acqua derivata dall’acquedotto pubblico per i seguenti usi: irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati, fatta eccezione per le aree verdi comunali e gli impianti sportivi comunali; Lavaggio di aree cortilizie e piazzali; Lavaggio privato di veicoli a motore; Riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino ad uso privato e per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l’igiene personale.

L’inottemperanza al presente provvedimento sarà sanzionata nella misura compresa tra 25,00 e 500,00 Euro.