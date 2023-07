A Roma per salvare Industria Italiana Autobus. Non è la marcia sulla capitale di mussoliniana memoria, ma la mobilitazione si spera sia comunque massiccia per portare a casa finalmente qualche risultato per il rilancio di IIA, l’unica fabbrica che in Italia produce bus ma che è ancora in una fase di stallo, in particolar modo presso lo stabilimento di Flumeri.

E così, mentre la politica “studia”, per non far morire l’ammalato ci provano, come sempre, lavoratori e sindacati. Le Rsu hanno proclamato, per giovedì 6 luglio, otto ore di sciopero. Previsto anche un sit in di protesta presso la sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella speranza che il Governo recepisca l’allarme. Le sigle sindacali sono tutte compatte, in campo Fim Cisl, Fiom Cgil, Uil, Fismic e Uglm.