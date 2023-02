Roccabascerana, investe donna e fugge via: indagini in corso

Un pirata della strada ha investito ieri sera a Roccabascerana una 45enne del posto. La donna si trova ora ricoverata presso l’ospedale “Rummo” di Benevento. L’incidente è avvenuto, per la precisione, sulla strada statale 7 Appia, nella frazione Tufara Valle del paese della Valle Caudina.

Come detto, l’automobilista che ha messo sotto la malcapitata, è fuggito via, non si è fermato a prestarle soccorso. All’ospedale è stata trasportata dal persona del 118 che è arrivato immediatamente sul posto. Alla frazione Tufata Valle sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Avellino che stanno conducendo le indagini.