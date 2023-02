Mobilità sostenibile, Irpinia all’anno zero: in giro bus altamente inquinanti

L’Irpinia è all’anno zero sul fronte della mobilità sostenibile: i 303 bus che circolano in media in provincia di Avellino sono tutti a basso impatto ecologico. L’alimentazione è totalmente a gasolio. La nostra provincia non si discosta dal quadro generale campano. Nella nostra regione, infatti, rispetto alla stragrande maggioranza di quelli in circolazione, i mezzi alimentati a metano sono una manciata, quelli a trazione interamente elettrica sono solo 4 e viaggiano sull’isola di Procida. Il trasporto pubblico su gomma è dunque altamente inquinante.

Intanto, degli autobus che Acamir consegnerà ad Air Campania nel giro di un anno e mezzo al massimo, ci saranno anche mezzi elettrici e a metano. Parola di Anthony Acconcia, manager dell’azienda, il quale assicura che, dunque, la provincia di Avellino non è proprio all’anno zero sul tema della mobilità sostenibile.

L’Air sta lavorando su progetti che saranno finanziati poi dalla Regione Campania. A questo scopo, martedì prossimo ci sarà un nuovo incontro convocato dal presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone.