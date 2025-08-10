Ritrovata la 32enne scomparsa da Forino

Dopo ore di apprensione a Forino e in tutta l’Irpinia, è stata ritrovata la donna di 32 anni che si era allontana dalla propria abitazione nella giornata di ieri. La giovane si sarebbe allontanata a piedi lasciando a casa sia il cellulare che il portafogli. Da allora non si avevano avute più sue notizie. Dopo il ritrovamento, la 32enne è stata affidata ai sanitari del 118 affinché le sue condizioni vengano monitorate.