Coppa Italia, Avellino già fuori: vince il Cerignola al Monterisi

Da
Mario DArgenio
-
Parte male la stagione dell’Avellino. La squadra biancoverde viene sconfitta per 1 a 0 allo stadio comunale Monterisi di Cerignola dall’Audace da un goal di Cuppone nel secondo tempo.

La squadra di Biancolino ha delle attenuanti una su tutta le numerose assenze per infortunio ma la vittoria dei pugliesi è meritata. Nel primo tempo la formazione irpina, quest’oggi in maglia bianca, è stata salvata più volte dell’estremo difensore Iannarilli che ha negato in un paio di occasione la rete ai giocatori dell’Audace. Per l’Avellino si conterà nel primo tempo solo una conclusione verso la porta pugliese.

Nella ripresa non cambia il tema tattico con il Cerignola che arriva facilmente dalle parti di Iannarilli che intorno al quarto d’ora deve capitolare. E’ l’attaccante Cuppone a realizzare la rete del vantaggio per i pugliesi raccogliendo una corte respinta dell’estremo difensore biancoverdi. Biancolino cerca di cambiare qualcosa ma l’Avellino non riesce a pungere più di tento in avanti e la formazione gialloblu controlla agevolmente. Solo nel finale, quando affiora la stanchezza, i lupi hanno la palla del pareggio prima con Kumi e poi con Crespi che però falliscono l’appuntamento con il goal. Il risultato non cambia e dopo sei minuti di recupero l’arbitro fischia la fine: Avellino eliminato dalla Coppa Italia frecciarossa.

Sarà quindi l’Audace Cerignola ad affrontare il Verona il week-end prossimo. Per l’Avellino una sconfitta che sarà solo d’insegnamento per il prosieguo della stagione.

