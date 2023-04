Ritrovata la 18enne di Avellino. Era a Grottaminarda

E’ stata ritrovata la 18enne di Avellino che si era allontanata da casa senza più dare notizie di sé da mercoledì scorso. Le forze dell’ordine l’hanno individuata a Grottaminarda. E’ stata portata in ospedale per le cure del caso, ma la ragazza sta bene.

Un’indagine era stata aperta dopo la denuncia della scomparsa da parte dei genitori anche se tutto lasciava pensare si trattasse di un allontanamento volontario.

Nella giornata di oggi c’era stato l’accorato appello da parte dei genitori a farsi sentire, a dare notizie di sé, da cui è emersa una frequente necessità da parte della ragazza di restare da sola. Necessità rispettata dai genitori che però le chiedevano di essere almeno tranquillizzati sul suo stato di salute.

Dunque dopo giorni di angoscia un epilogo positivo che ha fatto gioire parenti e amici ma anche persone sconosciute che attraverso il web hanno vissuto indirettamente la vicenda e partecipato in qualche modo, con commenti di sprone nei confronti della ragazza a tornare a casa e a non far soffrire i genitori perchè “tutto si risolve”.