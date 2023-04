Domicella, trovato senza vita in casa: indagano i Carabinieri

DOMICELLA- Quarantanovenne ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione, indagano i Carabinieri. E’ quanto avvenuto nella tarda serata di ieri nel comune del Vallo di Lauro, vicenda sulla quale sono in corso accertamenti da parte dei militari della Compagnia di Baiano e della Procura di Avellino.

IL FATTO

Intorno alle 22:40 sarebbe stato un amico a dare l’allarme, visto che almeno dalle prime indiscrezioni sul caso, avrebbe contattato le forze dell’ordine. Il quarantanovenne sarebbe stato trovato privo di vita all’interno dell’abitazione (le scale di casa a quanto risulta) in Via Parroco Menna, nel centro del comune del Vallo di Lauro. Sul posto i militari dell’Arma e il personale del 118, che non avrebbe potuto fare altro che constatare il decesso del quarantanovenne. Sul posto sono intervenuti sia il medico legale che il sostituto procuratore di turno, il pm Fabio Massimo Del Mauro. Almeno dal primo esame esterno sulla salma effettuata dal medico legale e dai primi rilievi eseguiti dai Carabinieri sarebbe emersa la necessità di ulteriori approfondimenti. Quasi certamente a sciogliere ogni dubbio sulle cause del decesso del 49enne sarà l’esame medico legale. L’abitazione dove l’uomo è stato rinvenuto privo di vita e’ stata sottoposta a sequestro da parte dei militari del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Baiano.

LE IPOTESI

In questa fase, come avviene in casi analoghi, non sarebbe esclusa nessuna ipotesi. A partire da un incidente domestico finito in tragedia e anche ad una vicenda collegata all’azione di terzi, un tentativo di rapina o qualche scenario più grave. Intanto non è chiaro se siano stati riscontrati eventuali segni di violenza o effrazione all’abitazione. Non ci sarebbe una pista privilegiata, ma un accertamento per escludere azioni violente. Il quarantanovenne viveva da solo. Saranno le indagini ad appurarlo.