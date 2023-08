Ritorno al lavoro degli interinali Denso, Vescovo di nuovo in campo. A breve monsignor Arturo Aiello contatterà Confindustria ed azienda, per trovare una soluzione agli undici lavoratori che, al momento, sono esclusi dal ciclo produttivo. Fino a qualche mese fa, erano in forza nello stabilimento di Pianodardine.

La questione è tornata stamane di nuovo sul tavolo del numero uno della chiesa irpina, con un nuovo incontro al quale hanno partecipato Carlo Mele e Don Vitaliano della Sala, i lavoratori e le loro famiglie ed i sindacati. Lo scopo principale del summit che Aiello “convocherà” è quello di comprendere a che punto è la concretizzazione dell’accordo raggiunto il 14 giugno nella sede degli Industriali, quando il responsabile del Personale, Amelotti, si impegnò nell’assunzione di 21 unità, 11 in disoccupazione e 10 al lavoro ma con inquadramento di staff leasing.