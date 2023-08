Furti nelle abitazioni, controlli straordinari della polizia

Nel prosieguo dei servizi di controllo del territorio, concordati a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto di Avellino, sono stati predisposti nelle giornata di lunedì 21 e martedì 22 agosto scorsi, mirati servizi di controllo del territorio che hanno visto l’impiego, oltre agli ordinari dispositivi di controllo del territorio, di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di pattuglie della Polizia Stradale che hanno operato nell’ambito del capoluogo enei comuni dalla provincia.

I servizi sono stati posti in essere con una prevenzione dinamica nelle aree urbane del capoluogo ed extraurbane (C.da Fontanatetta, C.da Chiaira, C.da Pennini, C.da S. Eustachio, C.da Archi), nonché in Comune di Volturara Irpina, teatro nei giorni scorsi, di furti in abitazione.

L’adozione dei citati servizi ha consentito di identificare 167 persone delle quali 25 con pregiudizi di polizia a carico controllare 78 veicoli.

Nell’ambito dei citati servizi la Polizia Stradale di Avellino ha contestato 52 infrazioni al Codice della Strada.

Personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino 3 cittadini stranieri, un 34enne, un 49enne ed un 24enne, tutti di nazionalità pakistana, indagati di contraffazione di documenti e false generalità, accertati dagli operatori della Polizia di Stato, tutti al fine di ottenere il permesso di soggiorno.