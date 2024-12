Ristrutturazione della Casa Comunale in Piazza Municipio : i commissari accelerano

QUINDICI- Un altro passo verso la ristrutturazione del Municipio di Quindici, la sede storica in Piazza, ormai da anni lasciata senza una destinazione e con evidenti segni di incuria. La commissione Prefettizia insediatasi dopo lo scioglimento per condizionamento mafioso, presieduta dal Viceprefetto vicario della Prefettura di Matera Vincenzo Lubrano ha puntato fin dall’ insediamento a dare un segnale forte alla comunità restituendo al suo ruolo il vecchio Municipio. Così qualche giorno fa e’ arrivato un altro passo importante. La Commissione, con i poteri di consiglio comunale ha approvato una variazione di Bilancio e del Piano Triennale delle Opere Pubbliche per cui “le somme di 529.867,52 come quota aggiuntiva prevista per gli enti locali che si trovano nelle condizioni di scioglimento ai sensi dell’art. 143 del TUEL” a seguito della proposta di deliberazione assunta con i poteri del consiglio dalla commissione straordinaria, ha deciso la ” modifica del programma annuale e triennale delle opere pubbliche 2024/2026 con il quale le somme sopra indicate sono state destinate ad interventi di ristrutturazione della Casa Comunale in Piazza Municipio”. Somma che si aggiungerà a quella che i commissari stanno già reperendo partecipando alla progettazione del Pnrr..