Rissa tra avventori e dipendenti nella notte in un locale del centro città

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Avellino, dott. Pasquale Picone, con particolare attenzione alle zone cittadine maggiormente frequentate. La costante attività di prevenzione e contrasto ai reati che in questi giorni sta interessando la città Capoluogo ha consentito alle Volanti di intervenire, nella notte scorsa, presso una nota attività commerciale del centro cittadino a seguito di segnalazione di rissa tra avventori e dipendenti dell’esercizio. Tutti i giovani sono stati identificati e i fatti oggetto di accertamento saranno segnalati alle autorità competenti per le ulteriori valutazioni.