18enne fermato su moto rubata: denunciato per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere

Nella giornata di ieri, durante un servizio di pattugliamento, il personale delle Volanti della Questura di Avellino ha notato un motociclo sprovvisto di targa. Gli agenti, dopo aver intimato l’alt, hanno proceduto all’immediato controllo del mezzo e del conducente. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il veicolo era provento di furto, avvenuto in data 23 agosto in questo centro cittadino. Nel corso della perquisizione, il diciottenne di origini siciliane è stato trovato in possesso di un martelletto rompivetro, motivo per cui è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, oltre che per ricettazione.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la responsabilità delle persone indagate sarà accertata solo all’esito del giudizio.