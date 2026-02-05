Rissa in carcere a Sant’Angelo dei Lombardi: quattro detenuti rischiano il processo

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI- Erano venuti nella stessa giornata piu’ volte alle mani, anche nei pressi dell’infermeria del carcere di Sant’Angelo dei Lombardi. Ora quattro detenuti rischiano il processo per rissa davanti al Tribunale di Avellino. Sara’ il giudice monocratico Sonia Matarazzo a decidere nell’udienza del prossimo 21 aprile sul processo per i quattro imputati, detenuti all’epoca dei fatti, al termine dell’udienza predibattimentale, se ci sarà un processo, salvo che i difensori non avanzino richieste di rito alternativo. I quattro si erano resi protagonisti del doppio round avvenuto nel penitenziario irpino, quello avvenuto il 22 luglio 2023 e documentato dalle indagini della Polizia Penitenziaria, che aveva informato la Procura di Avellino. Gli imputati, raggiunti da un decreto di citazione per l’udienza predibattimentale, sono difesi dagli avvocati Fulvio Cappabianca, Alessio Ruoppo, Vittorio Avelle e Domenico Dello Iacono.