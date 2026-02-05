Legalita’, bullismo e cyberbullismo: al Convitto il colonnello Zito e il magistrato Brunetti

AVELLINO- Un Seminario di formaziote sul contrasto al bullismo e cyber bullismo, quello organizzato questa mattina alle 10:30 dal Convitto Nazionale di Avellino per gli alunni del Liceo Classico e del

Liceo Classico Europeo, che incontreranno sul tema “Legalita’, bullismo e cyberbullismo” il colonnello Angelo Zito, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, lo psicologo Roberto Della Sala e il magistrato Valter Brunetti, sostituto della Procura Generali di Napoli