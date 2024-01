Rissa a via Piave, sul posto ambulanza e Polizia

Urla, spintoni e molto probabilmente un veloce passaggio dalle parole alle mani. E’ quello che e’ avvenuto circa un’ora fa a Via Piave, dove diverse persone, stando alle testimonianze almeno una decina, sono state impegnate in un rumoroso e violento confronto in strada.

Sul posto e’ intervenuta anche un’ambulanza del 118 e una pattuglia della Volante di Via Palatucci. Al momento proprio gli agenti starebbero ricostruendo e tentando di identificare tutte le persone coinvolte nella vicenda. Ancora poco chiari i dettagli di quanto avvenuto.

Notizia in aggiornamento