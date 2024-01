Allerta neve, il messaggio del piccolo alunno al sindaco: regalacelo questo sabato

Ogni allerta neve che si rispetti regala anche qualche audio whatsapp di piccoli alunni che anche per la dolcezza e la gentilezza usata non temono di inviare al sindaco del loro paese un messaggio per sollecitare la “chiusura” delle scuole.

Non è mancato neanche questa volta, con un messaggio dolcissimo di un bambino al primo cittadino di Cassano Irpino Salvatore Vecchia, che sulla sua pagina social ha deciso di pubblicare l’audio con tanto di domanda: quando non sai se chiudere per la neve o no.

“Sindaco, regalacelo questo sabato che dobbiamo andare alla notte dei falò a Nusco” dice il piccolo alunno alla fascia tricolore del comune altipirpino. Alla fine anche Cassano (come tutti i Comuni dell’Alta Irpinia) chiuderà domani mattina le scuole in via precauzionale. A determinare questa decisione in primis il bollettino meteo. Ma è bello pensare anche per il messaggio del piccolo cittadino.