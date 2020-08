Attualità “Rispetto per le vittime del Covid, no ai fuochi d’artificio di Ferragosto anche in Irpinia”. La proposta di Maura Sarno 14 Agosto 2020

“Si annullino i fuochi d’artificio previsti per i festeggiamenti del 15 Agosto in segno di rispetto delle 35mila vittime per coronavirus”. Lo afferma, in una nota, Maura Sarno, candidata alle Regionali con il MoVimento 5 Stelle.

“Un segno di vicinanza e cordoglio a chi ha sofferto in questo lungo periodo di emergenza sanitaria nazionale. I tradizionali botti di Ferragosto vengano sospesi per questa edizione anche in Irpinia, così come già annunciato da altre grandi città nazionali ed estere. Non sarà l’annullamento di uno spettacolo pirotecnico ad interrompere una giornata per noi tutti di festa, unione e preghiera. Sarà un’edizione della memoria e del ricordo. Un momento in più per noi tutti per essere più uniti e più comunità”.