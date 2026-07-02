Risarcimenti agli ex lavoratori Isochimica: l’impegno del prefetto Riflesso

AVELLINO- Il prefetto di Avellino Rossana Riflesso “media” con Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero dell’Interno per sbloccare il capitolo dei risarcimenti in sede transattiva di rete ferroviaria italiana per gli ex lavoratori dell’Isochimica. Questa mattina a Palazzo di Governo, il prefetto ha ricevuto una delegazione di lavoratori dell’ex Isochimica, accompagnati dall’avvocato Brigida Cesta, legale di parte civile nel processo che si sta celebrando in Appello, per discutere sullo sblocco del capitolo nuovo aperto nella vertenza che da anni va avanti sul futuro dei lavoratori dell’ex fabbrica di Pianodardine. Si tratta del capitolo relativo ai risarcimenti per i danni subiti dalle persone coinvolte in quello che lo stesso prefetto ha definito “il dramma dell’ amianto”. Ha spiegato il massimo rappresentante di Governo: “mi sono impegnata, come credo altre istituzioni del territorio ad intervenire con il Mef e con il Ministero dell’Interno nella persona del Ministro che conosce direttamente la situazione. Sono gia’ interessati all’argomento e quindi chiaramente Io spero che possa arrivarci anche in tempi molto rapidi a una definizione di questo aspetto”.