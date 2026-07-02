Il sindaco Mastella rivela: pregate per me, sono malato, spero di farcela

BENEVENTO- “A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela”. Sono state le parole, pronunciate con una evidente e forte emozione davanti a centinaia di fedeli dal sindaco di Benevento Clemente Mastella nella Basilica della cittadina sannita, gremita di fedeli per celebrare la ricorrenza della festività della Madonna delle Grazie, alla presenza del neoarcivescovo Michele Autuoro. Proprio rivolto all’ arcivescovo Mastella ha chiuso con la rivelazione che ha lasciato tutti sorpresi: “Lei si è rivolto a quelli che sono malati. Anche io lo sono. E spero di farcela”. Parole che hanno lasciato sorpresi i fedeli, che hanno dedicato al primo cittadino un lungo applauso di incoraggiamento.